Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире

"Наша цель - увидеть Турцию в числе 10 стран с самой сильной экономикой в ​​мире".

"Наша цель - увидеть Турцию в числе 10 стран с самой сильной экономикой в ​​мире".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

По его словам, нынешний период является очень важным для Турции: "С одной стороны он очень важен с точки зрения 100-летнего пути модернизации и развития Турции, а с другой - взгляд на вступление в новое столетие".

"Турция, которая сегодня отмечает свое 100-летие, стала страной, говорящей свое слово в мире, и наши государственные деятели, особенно глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, за последние 20 лет внесли большой вклад в наш успех", - сказал дипломат.