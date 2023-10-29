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Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире

Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире "Наша цель - увидеть Турцию в числе 10 стран с самой сильной экономикой в ​​мире".
Внешняя политика
29 октября 2023 г. 19:37
Посол: Наша цель - увидеть Турцию в десятке стран с самой сильной экономикой в ​​мире

"Наша цель - увидеть Турцию в числе 10 стран с самой сильной экономикой в ​​мире".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

По его словам, нынешний период является очень важным для Турции: "С одной стороны он очень важен с точки зрения 100-летнего пути модернизации и развития Турции, а с другой - взгляд на вступление в новое столетие".

"Турция, которая сегодня отмечает свое 100-летие, стала страной, говорящей свое слово в мире, и наши государственные деятели, особенно глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, за последние 20 лет внесли большой вклад в наш успех", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Hədəfimiz Türkiyəni dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik ilk 10 dövləti sırasında görməkdir”

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