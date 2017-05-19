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    Посол: Товарооборот с Азербайджаном составляет более половины товарооборота с Южным Кавказом

    Среди стран Южного Кавказа у Венгрии лучше всего отношения существуют с Азербайджаном

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Среди стран Южного Кавказа у Венгрии лучше всего отношения существуют с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки на дегустации венгерских блюд и напитков.

    "Наш товарооборот с Азербайджаном составляет более половины товарооборота с Южным Кавказом. Я слежу за трендом, и вижу, что несмотря на тенденции в мировой экономике, наши торговые отношения не пострадали", - сказал посол.

    И.Ласлоцки также отметил, что венгерская продукция также была представлена на выставке World Food Baku и пользовалась вниманием посетителей.

    После выступления гости ознакомились с венгерской продукцией премиум-класса. 

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