Посол: Товарооборот с Азербайджаном составляет более половины товарооборота с Южным Кавказом

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Среди стран Южного Кавказа у Венгрии лучше всего отношения существуют с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки на дегустации венгерских блюд и напитков.

"Наш товарооборот с Азербайджаном составляет более половины товарооборота с Южным Кавказом. Я слежу за трендом, и вижу, что несмотря на тенденции в мировой экономике, наши торговые отношения не пострадали", - сказал посол.

И.Ласлоцки также отметил, что венгерская продукция также была представлена на выставке World Food Baku и пользовалась вниманием посетителей.

После выступления гости ознакомились с венгерской продукцией премиум-класса.