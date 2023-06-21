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Посол: Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения

Посол: Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения "Я очень рад вчера видеть министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Лондоне во время его важного официального визита".
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 08:57
Посол: Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения

"Я очень рад был вчера видеть министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Лондоне во время его важного официального визита".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения и направляет внимание на будущее сотрудничество. Мы говорили об основных угрозах для наших стран и способах борьбы с ними", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador: Strategic dialogue deepens UK-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Strateji dialoqumuz Britaniya-Azərbaycan münasibətlərini dərinləşdirir”

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