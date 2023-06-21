Посол: Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения

"Я очень рад был вчера видеть министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Лондоне во время его важного официального визита".
Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Наш стратегический диалог углубляет британо-азербайджанские отношения и направляет внимание на будущее сотрудничество. Мы говорили об основных угрозах для наших стран и способах борьбы с ними", - отметил дипломат.