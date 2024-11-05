Посол: Народам и Азербайджана, и Мексики удалось сохранить свою идентичность

Мексиканцам удалось сберечь и сохранить свои традиции и идентичность, хотя стране пришлось пережить немало сложных моментов в своей истории.

Мексиканцам удалось сберечь и сохранить свои традиции и идентичность, хотя стране пришлось пережить немало сложных моментов в своей истории.

Как передает Report, об этом заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро на выставке, посвященной традиционному Дню мертвых, который отмечается 1-2 ноября.

"Прежде всего, я хотела бы отметить, что как мексиканка горжусь Днем мертвых, потому что этот праздник знакомит мир с нашими традициями и древней историей. Он появился еще до прихода испанцев на наш континент. Сегодня мы вспоминаем наших родных, ушедших в мир иной, с использованием определенных символов и элементов. Кроме того, я стала свидетелем того, что между Мексикой и Азербайджаном есть много общего. Культуры обеих стран имеют тысячелетнюю историю, и, несмотря на различные исторические события, нам удалось сохранить свою идентичность", - сказала она.

Касаясь планов правительства ее страны, посол отметила, что делегация Мексики примет участие в климатической конференции COP29, в ее составе заместитель министра иностранных дел и другие официальные лица.

"Мексика будет работать над тем, чтобы внести свой вклад во все климатические переговоры и, следовательно, в принятие важных решений для нашего будущего и окружающей среды на COP29. В то же время теме единства и равенства Мексика уделит особое внимание", - добавила она.

Лала Минасазова

ФОТО: Мухаммед Агаев