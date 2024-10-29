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Посол: Наращивание торгово-экономических связей с тюркскими государствами - наша основная цель

Посол: Наращивание торгово-экономических связей с тюркскими государствами - наша основная цель Наращивание торгово-экономических связей с тюркскими государствами является нашей основной целью.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 20:13
Посол: Наращивание торгово-экономических связей с тюркскими государствами - наша основная цель

Наращивание торгово-экономических связей с тюркскими государствами является нашей основной целью.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на приеме по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.

Он подчеркнул значимость этого дня и отметил, что одной из основных целей является дальнейшее развитие Турецкой Республики.

"С национальным доходом более 1 трлн долларов Турция сохраняет устойчивые позиции в мире. Наша страна увеличила долю местного производства в оборонной промышленности до 80 процентов и стремится к развитию во всех сферах - от образования до сельского хозяйства и туризма. Мы нацелены войти в число десяти крупнейших экономик мира. Наша основная цель - еще большее укрепление экономических связей с тюркскими государствами", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Cahit Bağcı: Türk dövlətləri ilə ticari-iqtisadi əlaqələri artırmaq əsas hədəfimizdir

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