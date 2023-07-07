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Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы

Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы Надеюсь, что в ближайшем будущем граждане Черногории также смогут въезжать в Азербайджан без виз.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 11:55
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы

Надеюсь, что в ближайшем будущем граждане Черногории также смогут въезжать в Азербайджан без виз.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович.

“В летний сезон между столицами курсирует чартерный рейс, учитывая, что большое количество туристов из Азербайджана были заинтересованы в посещении Черногории. Нашим народам необходимо поближе узнать друг друга, и в этом смысле я надеюсь, что в будущем между двумя странами будет и регулярный рейс. Прямое авиасообщение также способствовало бы дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества. Важно отметить, что гражданам Азербайджана не нужна виза для въезда в Черногорию, что им позволит беспрепятственно приехать и насладиться природными красотами нашей страны. Несмотря на небольшую территорию, Черногория является одновременно средиземноморской и горной страной и обладает обилием природных контрастов: море с красивыми и разнообразными пляжами, скрытые лагуны, островки и города, основанные еще во времена Греции и Рима, самое большое озеро на Балканах, один из сохранившихся в Европе девственных лесов, колоссальные горы, прозрачные ледниковые озера, самый глубокий каньон в Европе, пять национальных парков и многочисленные природные заповедники и охраняемые территории.

Я думаю, что это действительно делает Черногорию идеальным местом для отдыха. Я надеюсь, что в ближайшем будущем граждане Черногории также смогут въезжать в Азербайджан без виз, чтобы как можно больше из них смогли своими глазами увидеть, насколько красива и богата культурой ваша страна”, - сказал посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ümid edirəm, yaxın gələcəkdə Monteneqro vətəndaşları da Azərbaycana vizasız daxil ola biləcəklər”

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