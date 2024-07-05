Посол: Начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш

Начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш на основе консультаций министерств иностранных дел.

Начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш на основе консультаций министерств иностранных дел.

Об этом анкарскому бюро Report заявил новый посол Бангладеш в Турции и Азербайджане Аманул Хаг.

Он сообщил, что в скором времени прибудет в Азербайджан для вручения верительных грамот президенту.

Побывавший в Баку в прошлом месяце для участия в первом заседании политических консультаций между МИД Азербайджана и Бангладеш Аманул Хаг отметил, что в ходе обсуждений особое внимание было уделено отношениям в политической, экономической, торговой, гуманитарной сферах:

"Определены конкретные направления сотрудничества. От весьма успешных консультаций ожидается результативность. На их основе начался новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Бангладеш".

Отметим, что посол Бангладеш в Азербайджане вновь будет осуществлять свои полномочия из Турции, где ранее, до 2021 года, располагалась резиденция посольства Бангладеш в Азербайджане. Затем эта деятельность стала осуществляться из Ирана.