Посол: Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном

"Новый региональный формат 3+3 сможет решить проблемы региона"

Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

“Мы смогли преодолеть напряженность благодаря мудрости лидеров двух стран и дипломатов, и началась новая глава в отношениях между двумя дружественными странами, братьями, соседями и мусульманами”, - сказал он.

Как отметил посол, поворотным моментом в этом отношении стала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Ашхабаде, также напомнив, что на прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Баку: “22 декабря 2021 года, состоялся визит Хосейна Амира Абдоллахиана в Баку, в ходе которого он провел встречу с президентом Азербайджанской Республики, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, и, конечно, со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой”.

Посол Мусави выразил надежду, что новый региональный формат 3+3 сможет решить проблемы региона.

По его словам, Иран, Турция, Россия, как три крупнейшие страны региона, наряду с тремя странами Южного Кавказа должны продолжить работу в этом формате и превратить его "в стабильный механизм регионального порядка".