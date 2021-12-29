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Посол: Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном

Посол: Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном "Новый региональный формат 3+3 сможет решить проблемы региона"
Внешняя политика
29 декабря 2021 г. 11:21
Посол: Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном
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Началась новая глава в отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

“Мы смогли преодолеть напряженность благодаря мудрости лидеров двух стран и дипломатов, и началась новая глава в отношениях между двумя дружественными странами, братьями, соседями и мусульманами”, - сказал он.

Как отметил посол, поворотным моментом в этом отношении стала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Ашхабаде, также напомнив, что на прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Баку: “22 декабря 2021 года, состоялся визит Хосейна Амира Абдоллахиана в Баку, в ходе которого он провел встречу с президентом Азербайджанской Республики, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, и, конечно, со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой”.

Посол Мусави выразил надежду, что новый региональный формат 3+3 сможет решить проблемы региона.

По его словам, Иран, Турция, Россия, как три крупнейшие страны региона, наряду с тремя странами Южного Кавказа должны продолжить работу в этом формате и превратить его "в стабильный механизм регионального порядка".

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Версия на английском языке Envoy: New chapter in Azerbaijan-Iran relations started
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan-İran münasibətlərində yeni səhifə açılıb”

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