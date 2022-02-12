Посол: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний

На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний.

На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний.

Об этом Report эксклюзивно заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

По его словам, в прошлом году был подготовлен план в связи с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях: "На этих территориях планируется осуществить проекты касательно возобновляемой энергии, "зеленой энергии" и "Умного города". В связи с этим ведутся переговоры".

Посол также подчеркнул, что будет проведен ряд культурных мероприятий в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией: "Среди них такие мероприятия, как презентация японской культуры, неделя японского кино и др. Мы планируем показ японского фильма по азербайджанскому телевидению. Эти мероприятия планируется провести во многих регионах Азербайджана. Среди них занимают особое место города Гянджа, Шеки, Шемаха, Исмаиллы, Лянкяран. Однако большинство мероприятий пройдет в Баку".