О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний

Посол: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний.
Внешняя политика
12 февраля 2022 г. 16:40
Посол: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний

На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие японских компаний.

Об этом Report эксклюзивно заявил посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

По его словам, в прошлом году был подготовлен план в связи с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях: "На этих территориях планируется осуществить проекты касательно возобновляемой энергии, "зеленой энергии" и "Умного города". В связи с этим ведутся переговоры".

Посол также подчеркнул, что будет проведен ряд культурных мероприятий в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией: "Среди них такие мероприятия, как презентация японской культуры, неделя японского кино и др. Мы планируем показ японского фильма по азербайджанскому телевидению. Эти мероприятия планируется провести во многих регионах Азербайджана. Среди них занимают особое место города Гянджа, Шеки, Шемаха, Исмаиллы, Лянкяран. Однако большинство мероприятий пройдет в Баку".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ambassador: “Japanese companies to operate in Azerbaijan’s liberated territories”
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycanın azad olunan ərazilərində Yaponiya şirkətlərinin fəaliyyətləri nəzərdə tutulub”

Самое важное

Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
Ограничена роль Центробанка и Минфина в приватизации Межбанка Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:18
Украина на пороге новой войны: Инсайты из мировых СМИ
Украина на пороге новой войны: Инсайты из мировых СМИ
12 февраля 2022 г. 15:38
В Азербайджане запущен проект Агроэкспресс
В Азербайджане запущен проект "Агроэкспресс"
12 февраля 2022 г. 14:29
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию
12 февраля 2022 г. 14:14
Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 20:14
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi