Посол: Мы высоко ценим вклад Азербайджана в дело установления стабильности в Афганистане

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан продолжает вносить свой вклад в дело достижения безопасности и стабильности в Афганистане.

Как передает Report, об этом посол Афганистана в Азербайджане Мухаммад Таги Халили заявил на мероприятии, посвященном Национальному дню Афганистана.

"Я стал свидетелем развития азербайджано-афганских отношений. Они развиваются по всем направлениям, в частности в сфере безопасности. Так, в 2017-м году Азербайджан предоставил свою площадку для рабочей группы по Афганистану, которая имеет большое значение в вопросе безопасности. Кроме того, Азербайджан увеличил свой военный контингент в Афганистане", - отметил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов также отметил высокий уровень азербайджано-афганских отношений.

"Наше сотрудничество основано на дружеских и братских отношениях наших народов. Эти отношения прошли долгий культурно-исторический путь. Мы плодотворно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Афганистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, основанной на международном праве, принципах суверенитета и территориальной целостности государства", - подчеркнул он.

Замминистра также отметил, что интенсивно развивается экономическое сотрудничество.

"Так, значительно вырос товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном. Сданная в экспулатацию в 2017-м году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс также придаст особый импульс нашим экономическим связям. У нас есть большой потенциал для еще большего развития наших отношений", - подытожил он.