Посол: Мы развиваем азербайджано-израильское стратегическое партнерство

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим встретился с послом Израиля в этой стране Майклом Херцогом.

Как сообщает Report, об этом написал азербайджанский дипломат в Twitter.

«Для меня большая честь встретиться с послом Херцогом, который является воплощением глубокой мудрости и профессионализма. На фоне нынешних угроз и перемен в мире мы развиваем азербайджано-израильское стратегическое партнерство и настоящую дружбу", - сказал он.