Джахит Багчи: Мы работаем над развитием турецко-азербайджанских отношений во всех сферах

Мы работаем над развитием Турецко-Азербайджанских отношений во всех сферах.

Мы работаем над развитием турецко-азербайджанских отношений во всех сферах.

Как передает Report , об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время выступления на мероприятии с участием бизнесменов в Баку.

Он отметил, что Турция делится своим опытом с Азербайджаном.

"Мы стремимся к тому, чтобы достичь цели по двусторонней торговле в 15 миллиардов долларов, поставленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом контексте за первые 10 месяцев 2023 года объем нашей торговли достиг 6 млрд долларов. В настоящее время мы являемся вторым по величине торговым партнером Азербайджана",- добавил посол.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие под названием "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.