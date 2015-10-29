Посол Турции: Мы пристально следим за военными действиями России в Сирии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Мы пристально следим за военными действиями России в Сирии".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошкун, комментируя операцию России в Сирии.

Посол отметил, что Турция считает Россию одним из ключевых партнеров в регионе: "Но это не значит, что мы считаем приемлемыми любые действия России в Сирии. Ее действия не способствуют устранению проблемы в этой стране. Если посмотреть на операции русских, то можно увидеть, что вместо того, чтобы бороться с "Исламским государством", Россия поражает позиции умеренной оппозиции, тем самым укрепляя позиции режима Башара Асада".

И.А.Джошгун также добавил, что действия России в Сирии не представляют опасность для Турции.