Посол: Мы ожидаем прорыва во вьетнамско-азербайджанских отношениях

Азербайджан ожидает прорыва в отношениях с Вьетнамом и скорого открытия его посольства в Баку

Азербайджан ожидает прорыва в отношениях с Вьетнамом и скорого открытия его посольства в Баку.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде в интервью газете The Gioi and Viet Nam Newspaper перед государственным визитом генерального секретаря То Лама в Азербайджан.

"Визит имеет особое значение и историческое значение на новом этапе развития двух стран", - сказал дипломат.

Он отметил, что это первый визит главы Коммунистической партии Вьетнама в Азербайджан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, а также первый визит Генерального секретаря То Лама в страну с момента его вступления в должность.

“В рамках госвизита генерального секретаря То Лама в Азербайджан у двух стран будет открытая повестка дня для обсуждения и дальнейшего развития двусторонних отношений. Мы ожидаем, что вьетнамско-азербайджанские отношения достигнут прорыва благодаря исторической встрече высших руководителей двух стран в Баку”, - сказал Мехдизаде.

Дипломат подчеркнул, что по итогам этого визита будут приняты решения об укреплении сотрудничества между двумя странами во многих областях, таких как туризм, образование, информационные технологии, транспорт, производство, проекты сотрудничества, сельское хозяйство и окружающая среда.

“Одним из основных направлений усилий по развитию двусторонних отношений должно стать развитие молодого поколения путем продолжения и укрепления сотрудничества в сфере образования”, - сказал посол.

Кроме того, по его словам, необходимо уделять внимание туризму, культурному обмену.

“Я особенно надеюсь, что в будущем будет создан прямой авиарейс между двумя странами, что удовлетворит растущий спрос на поездки между двумя странами. Мы также ожидаем, что Вьетнам вскоре откроет посольство в Баку”, - сказал Мехдизаде.