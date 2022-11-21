Посол: Мы отмечаем решение Азербайджана открыть посольство в Израиле

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил, что они отпразднуют решение Баку открыть посольство в Тель-Авиве традиционным азербайджанским блюдом

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил, что они отпразднуют решение Баку открыть посольство в Тель-Авиве традиционным азербайджанским блюдом.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Мы решили отметить решение Азербайджана об открытии посольства в Израиле традиционным азербайджанским блюдом. Но мы не можем выбрать каким именно", - отметил посол.

Дж.Дик привел несколько национальных блюд Азербайджана и попросил у читателей его страницы в Twitter совета, какое из них выбрать.

"Дюшбара и долма, шах-плов и лявянги с рыбой, пити и хянгяль, кебаб", - написал израильский дипломат.

Напомним, 18 ноября парламент Азербайджана дал согласие на открытие посольств Азербайджана в Израиле, Албании и Кении.