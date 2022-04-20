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Посол: Мы находимся на новом этапе отношений Азербайджана и России

Посол: Мы находимся на новом этапе отношений Азербайджана и России Мы находимся на новом этапе развития двусторонних отношений Азербайджана и России.
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Мы находимся на новом этапе отношений Азербайджана и России
Михаил Бочарников

Мы находимся на новом этапе развития двусторонних отношений Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил на проходящем в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) семинаре о развитии экономического сотрудничества Азербайджана и РФ.

"Сейчас мы находимся на новом этапе наших двусторонних отношений. Мы наблюдаем за экономическими процессами, происходящими в Азербайджане", заявил посол.

Он выразил надежду, что проходящий сегодня семинар внесет свой вклад в развитие дальнейшего сотрудничества между странами.

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