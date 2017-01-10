Посол: Мы имеем реальные возможности для повышения товарооборота между Азербайджаном и Эстонией

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Контакты между Азербайджаном и Эстонией находятся на хорошем уровне. Думаю, мы можем назвать эти отношения серьезными и субстантивными".

Об этом в интервью Report заявила новоназначенный посол Эстонии в Азербайджане Марин Мыттус.

Она отметила, что двусторонние отношения между государствами были установлены в 1991 году, когда страны восстановили свою независимость: "Но наши контакты не были столь интенсивными, особенно в области экономики. Имеется еще много работы в этой связи".

Посол отметила наличие хороших связей между странами в области оказания электронных услуг: "Наши специалисты уже работали тут в создании электронных услуг. Я имела возможность получить информацию о службе ASAN, о которой я читала ранее. Думаю, тут есть взаимный интерес в обмене опытом в этой сфере".

М.Мыттус также отметила, что Эстония заинтересована в реализации железнодорожного проекта "Север-Юг": "Географическое положение вашей страны делает ее важным хабом в этом транспортном коридоре. После того как Иран откроется для международной торговли, думаю, это может стать интересным для наших компаний, особенно для тех, кто работает с Китаем".

Говоря об уровне торгового оборота между странами, М.Мыттус отметила, что итоги 2016 года еще не подведены, а в 2015 году уровень торговли составил лишь 5 млн евро: "Но мы имеем реальные возможности для увеличения этих цифр".

Отвечая на вопрос по поводу возможности повышения статуса представительства Эстонии в Азербайджане до уровня посольства, М.Мыттус сказала, что "мы думаем над этим": "Мы маленькая страна и все упирается в финансы. Но мы рады тому, что в Таллинне действует посольство Азербайджана. Мы удовлетворены работой вашего посла".

Отметим, что М.Мыттус была аккредитована в качестве посла Эстонии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре 9 января, представив верительные грамоты президенту Азербайджана. Она 19 лет работает в МИД Эстонии и до этого работала на различных позициях в посольствах Эстонии в Мадриде, Тель-Авиве и Лиссабоне.