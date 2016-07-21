Посол: Мы делимся информацией с Азербайджаном о тех, кто угрожает Турции

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Турция очищается от виновников событий 15 июля, однако они пытаются продолжить свою работу из-за рубежа.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун.

"Мы делимся информацией с Азербайджаном о тех, кто угрожает Турции. Турецко-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне. Этот процесс будет продолжен до конца", - подчеркнул посол.

Посол отметил, что руководитель террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен живет в США и ведутся работы по его экстрадиции в Турцию: "Известна личность виновников событий 15 июля. Если в мире ведется борьба с терроризмом, в этом направлении следует поддержать и Турцию. У нас большие надежды в связи с этим".

И.А.Джошгун сказал, что за событиями 15 июля стоит террористическая организация, которой руководит Фетхуллах Гюлен: "Мы ждем позицию США в этом вопросе".