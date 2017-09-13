Посол: Многие государства с восхищением смотрят на азербайджано-турецкие отношения

© Report/ Firi Səlim

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие на тему "Один народ, два государства: азербайджано-турецкое братство навсегда", посвященное 99-летию освобождения Баку от оккупации Кавказской Исламской армией и азербайджанским корпусом.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано общественным объединением "Просвещение молодежи демобилизованными военными".

Председатель объединения Эмин Гасанли рассказал об истории Азербайджана того периода, освобождении Османской империей Баку от армян-дашнаков. Он отметил, что в Баку и многих азербайджанских городах возведены памятники туркам-шехидам.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил, что события 15 сентября 1918 года – важная веха в истории. Он напомнил, что шествие из Гянджи в Баку в мае того года достигло цели: "Эта цель не просто освобождение земель от оккупации, она также предполагала обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Поэтому совершенное Кавказской армией важно для всего тюркского мира".

Говоря о связях Азербайджана и Турции, дипломат отметил, что в мире нет аналога этим отношениям: "Многие страны относятся к этим отношениям с восхищением. Это небезосновательно. Сегодня главный фактор, поддерживающий отношения на самом высоком уровне – это наш дух. Мы - народ с общей историей, корнями, культурой. Мы и сегодня один народ в двух государствах. Как я всегда говорил, сила Азербайджана – сила Турции, сила Турции – сила Азербайджана. Как это было в 1918 году, так же будет и через тысячу лет".

Посол отметил, что Азербайджан после обретения независимости прошел долгий путь: "Сегодня Турция и Азербайджан вместе реализуют такие крупные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Южный коридор. Я с почтением и благодарностью чту память шехидов, позволивших нам увидеть этот день".

На мероприятии также выступили депутаты Милли Меджлиса.