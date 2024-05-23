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Посол: Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку Азербайджану по решению минной проблемы

Посол: Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку Азербайджану по решению минной проблемы Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку усилиям Азербайджана по решению минной проблемы
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 09:58
Посол: Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку Азербайджану по решению минной проблемы

Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку усилиям Азербайджана по решению минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев на международной конференции по минной проблематике, организованной Лейденским университетом и нидерландской неправительственной организацией Mine Mark Foundation.

В ходе своей презентации посол проинформировал студентов университета и представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Гааге, о деятельности ANAMA и азербайджанских НПО по разминированию в Азербайджане, основных вызовах и достижениях в данной сфере, усилиях и инициативах официального Баку на международной арене, в том числе в рамках ООН и Движения Неприсоединения, по активизации сотрудничества для решения этой глобальной проблемы.

Помимо этого, Р.Мустафаев отметил, что Азербайджан планирует проведение отдельного мероприятия, посвященного проблеме негативного воздействия мин на экологию и окружающую среду в рамках 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

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Версия на английском языке ФотоEnvoy: Int’l community provides insufficient support to Azerbaijan in solving landmine problem
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: Beynəlxalq ictimaiyyət mina probleminin həllində Azərbaycana kifayət qədər dəstək vermir

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