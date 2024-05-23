Посол: Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку Азербайджану по решению минной проблемы

Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку усилиям Азербайджана по решению минной проблемы

Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку усилиям Азербайджана по решению минной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев на международной конференции по минной проблематике, организованной Лейденским университетом и нидерландской неправительственной организацией Mine Mark Foundation.

В ходе своей презентации посол проинформировал студентов университета и представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Гааге, о деятельности ANAMA и азербайджанских НПО по разминированию в Азербайджане, основных вызовах и достижениях в данной сфере, усилиях и инициативах официального Баку на международной арене, в том числе в рамках ООН и Движения Неприсоединения, по активизации сотрудничества для решения этой глобальной проблемы.

Помимо этого, Р.Мустафаев отметил, что Азербайджан планирует проведение отдельного мероприятия, посвященного проблеме негативного воздействия мин на экологию и окружающую среду в рамках 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.