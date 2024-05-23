Посол: Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку Азербайджану по решению минной проблемы

Мировое сообщество оказывает недостаточную поддержку усилиям Азербайджана по решению минной проблемы.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев на международной конференции по минной проблематике, организованной Лейденским университетом и нидерландской неправительственной организацией Mine Mark Foundation.
В ходе своей презентации посол проинформировал студентов университета и представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Гааге, о деятельности ANAMA и азербайджанских НПО по разминированию в Азербайджане, основных вызовах и достижениях в данной сфере, усилиях и инициативах официального Баку на международной арене, в том числе в рамках ООН и Движения Неприсоединения, по активизации сотрудничества для решения этой глобальной проблемы.
Помимо этого, Р.Мустафаев отметил, что Азербайджан планирует проведение отдельного мероприятия, посвященного проблеме негативного воздействия мин на экологию и окружающую среду в рамках 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.