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Посол: Мировое сообщество на протяжении 30 лет оккупации игнорировало призывы Азербайджана

Посол: Мировое сообщество на протяжении 30 лет оккупации игнорировало призывы Азербайджана Мировое сообщество на протяжении 30 лет отказывалась прислушиваться к призывам Азербайджана, чьи земли находились под оккупацией, о необходимости ознакомиться с реалиями региона.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 16:13
Посол: Мировое сообщество на протяжении 30 лет оккупации игнорировало призывы Азербайджана

Мировое сообщество на протяжении 30 лет отказывалась прислушиваться к призывам Азербайджана, чьи земли находились под оккупацией, о необходимости ознакомиться с реалиями региона.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, выступая на панельной дискуссии "Азербайджан после победы в Карабахе" в Анкаре.

Дипломат подчеркнул, бывшая Минская группа ОБСЕ, созданная якобы с целью найти решение конфликту, за все эти годы также игнорировала призывы азербайджанской стороны.

По его словам, за исключением нескольких государств, мировое сообщество в целом игнорировало факты оккупации азербайджанских территорий и этнических чисток на этих землях: Все это свидетельствует о политике двойных стандартов в отношении нашей страны, сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Ambassador: No one heard Azerbaijan during 30 years
Версия на азербайджанском языке Səfir: "30 il ərzində kimsə Azərbaycanın səsini eşitmədi"

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