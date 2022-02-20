Посол: Мир должен признать Ходжалинский геноцид

"Ходжалинская трагедия вошла в историю Азербайджана как самая страшная страница. 30 лет назад против населения города была совершена жестокая расправа".

"Ходжалинская трагедия вошла в историю Азербайджана как самая страшная страница. 30 лет назад против населения города была совершена жестокая расправа".

Как передает местное бюро Report, об этом на церемонии открытия выставки "Справедливость к Ходжалы" в Тбилиси заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

"Одним из важнейших международных проектов в этом направлении является кампания "Справедливость для Ходжалы", которая продолжается с 2008 года. Призываю голосовать за "Справедливость для Ходжалы". Мир должен признать Ходжалинский геноцид", - сказал Ф.Гулиев.

Посол поблагодарил все организации, в том числе Фонд Гейдара Алиева, за работу по организации выставки в Тбилиси.