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Посол: Межпарламентские связи с Мексикой демонстрируют позитивную динамику

Посол: Межпарламентские связи с Мексикой демонстрируют позитивную динамику Межпарламентские отношения между Азербайджаном и Мексикой продолжают демонстрировать позитивную динамику развития.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 13:27
Посол: Межпарламентские связи с Мексикой демонстрируют позитивную динамику

Межпарламентские отношения между Азербайджаном и Мексикой продолжают демонстрировать позитивную динамику.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов написал в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Мы приветствуем представителя мексиканского парламента, большого друга Азербайджана и председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов Мексики Альберто Виллья. Межпарламентские отношения между нашими двумя странами продолжают демонстрировать очень позитивную динамику", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Envoy: Interparliamentary relations with Mexico show positive dynamics
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycanla Meksika arasında parlamentlərarası əlaqələr müsbət dinamika göstərir”

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