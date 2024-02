Посол: Межпарламентские связи с Мексикой демонстрируют позитивную динамику

Межпарламентские отношения между Азербайджаном и Мексикой продолжают демонстрировать позитивную динамику.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов написал в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Мы приветствуем представителя мексиканского парламента, большого друга Азербайджана и председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов Мексики Альберто Виллья. Межпарламентские отношения между нашими двумя странами продолжают демонстрировать очень позитивную динамику", - говорится в публикации.