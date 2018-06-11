Посол: Между Россией и Азербайджаном сложилось дружеское сотрудничество

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Между Россией и Азербайджаном сложилось дружеское сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на приеме по случаю Дня России.

"Мне, как послу, повезло, что я приехал сюда накануне праздника Дня Росиии и могу воочию увидеть те чувства дружбы, которые есть между нашими странами. Эти чувства отвечают и настроению россиян. И конечно же такой дружественный настрой задают нам наши президенты", - отметил посол.

Он отметил, что между странами сложилось крепкое межпарламентское сотрудничество, а также сотрудничество в гуманитарной и торговой сферах.

"Оба главы государства переизбрались недавно на новый срок, - напомнил он. - Это означает что нашим отношениям, нашей дружбе, нашему сотрудничеству будет отвечать стабильность наших отношений. Наши президенты ведут постоянный диалог. Я уверен, что и в этом году эта традиция будет продолжена. И этот настрой, передаваемый главами государств, отражается на всех уровнях", - заявил Бочарников.