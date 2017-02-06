Посол: Между Пакистаном и Азербайджаном существует большой потенциал для развития сотрудничества

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Используя имеющиеся отношения между Азербайджаном и Пакистаном, я намерен еще больше укрепить отношения между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

Он отметил, что крепкая основа двусторонних отношений была заложена в результате взаимных визитов лидеров двух стран.

Дипломат отметил, что существует большой потенциал для развития сотрудничества во многих сферах, таких как образование, военно-техническое сотрудничество и т.д.: "От своего руководства я получил указание еще больше развить связи между двумя государствами. Между нашими народами также существуют теплые тесные связи, что я ощущаю каждый раз, когда общаюсь с азербайджанцами. Через три года, когда закончится мой срок, вы сможете оценить мою работу".