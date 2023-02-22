Посол: Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в ряде областей

Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в политической, экономической, культурной и других областях.

Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в политической, экономической, культурной и других областях.

Как сообщает Report, об этом на официальном приеме по случаю национального праздника Кувейта - 62-й годовщины государственной независимости заявил посол страны в нашей республике Абдулла Мохамед Абдулла Альмауиди.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, посол Государства Кувейт в Азербайджане Абдулла Мухаммед Альмовед, касаясь взаимоотношений между нашими странами, сказал: "Говоря о межпарламентских связях между Кувейтом и Азербайджаном, я хотел бы подчеркнуть, что в парламентах обеих стран действуют группы дружбы и между ними существует постоянная связь и координация в различных парламентских структурах".

"Также между сторонами осуществлены различные взаимные визиты, последним из которых стал визит делегации Милли меджлиса Кувейта в Баку в прошлом году, запланирован визит председателя Милли меджлиса Азербайджана в Кувейт. Все это еще раз доказывает наличие глубоких связей между двумя странами", - отметил дипломат.