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Посол: Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в ряде областей

Посол: Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в ряде областей Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в политической, экономической, культурной и других областях.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 22:52
Посол: Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в ряде областей

Между Кувейтом и Азербайджаном достигнут большой прогресс в политической, экономической, культурной и других областях.

Как сообщает Report, об этом на официальном приеме по случаю национального праздника Кувейта - 62-й годовщины государственной независимости заявил посол страны в нашей республике Абдулла Мохамед Абдулла Альмауиди.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, посол Государства Кувейт в Азербайджане Абдулла Мухаммед Альмовед, касаясь взаимоотношений между нашими странами, сказал: "Говоря о межпарламентских связях между Кувейтом и Азербайджаном, я хотел бы подчеркнуть, что в парламентах обеих стран действуют группы дружбы и между ними существует постоянная связь и координация в различных парламентских структурах".

"Также между сторонами осуществлены различные взаимные визиты, последним из которых стал визит делегации Милли меджлиса Кувейта в Баку в прошлом году, запланирован визит председателя Милли меджлиса Азербайджана в Кувейт. Все это еще раз доказывает наличие глубоких связей между двумя странами", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Küveyt və Azərbaycan arasında bir sıra sahələrdə böyük tərəqqiyə nail olunub”

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