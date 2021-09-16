Посол: Между Индией и Азербайджаном сложились тесные связи

Между Индией и Азербайджаном сложились тесные связи. В этом году наблюдается рост товарооборота между странами на 21% по сравнению с прошлым годом, на который пришлось начало пандемии COVID-19.

Между Индией и Азербайджаном сложились тесные связи. В этом году наблюдается рост товарооборота между странами на 21% по сравнению с прошлым годом, на который пришлось начало пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна на мероприятии, посвященном Программе индийского технического и экономического сотрудничество (ITEC).

"Также развиваются наши связи в сфере экономики и культуры", - отметил посол.

Индийская Программа технического и экономического сотрудничества (ITEC) была учреждена 15 сентября 1964 года решением Кабинета министров Индии для развития сотрудничества с другими странами. С тех пор каждый год 15 сентября отмечают как День ITEC. Программа позволяет иностранным гражданам получить на базе высшего образования дополнительное образование - повышение квалификации в различных областях науки. Традиционно, в рамках ITEC предполагается 2 вида курсов: одногодичные курсы на получение сертификата международного образца, двухгодичные курсы - на получение степени магистра. Ежегодно она предлагает 14 000 стипендий для 300 университетов Индии.

Цель программы ITEC - поделиться накопленным опытом в области экономического развития, технологий и человеческих ресурсов.

По словам посла, в прошлом году из-за пандемии программа была переведена в онлайн-формат. В 2020 году ею смогли воспользоваться 90 госслужащих из Азербайджана.