Посол: Между Азербайджаном и Латвией сложились очень хорошие отношения

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Латвией сложились очень хорошие отношения на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

По его словам, наличие таких отношений помогает развивать связи между двумя странами и в других областях.

Он также сообщил, что недавно в Латвии состоялось совещание послов Латвии, на котором было отмечено, что посольства должны работать усиленно также и в экономической сфере. В этом плане он отметил успешное начало мероприятия "Почувствуй Латвию", на котором участвует также обширная торговая делегация из Латвии.

Отметим, в Баку проходит мероприятие "Почувствуй Латвию", на котором будет представлена произведенная в Латвии продукция. В рамках мероприятия латвийские и азербайджанские предприниматели смогут наладить контакты друг с другом, будет организован круглый стол.