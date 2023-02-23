Посол: Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества

Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях

Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Республики Болгария в нашей стране Руслан Стоянов, вручая копию своих верительных грамот министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.