Посол: Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества

Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.
Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Республики Болгария в нашей стране Руслан Стоянов, вручая копию своих верительных грамот министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.
Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.