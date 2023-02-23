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Посол: Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества

Посол: Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 01:21
Посол: Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества

Между Азербайджаном и Болгарией существует взаимовыгодная повестка сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Республики Болгария в нашей стране Руслан Стоянов, вручая копию своих верительных грамот министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan səfiri: “Azərbaycanla ölkəmiz arasında faydalı əməkdaşlıq gündəliyi mövcuddur”

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