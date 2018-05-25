 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Между Азербайджаном и Аргентиной существуют тесные взаимоотношения

    © Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Аргентиной существуют тесные взаимоотношения по всем направлениям двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом посол Аргентины в Азербайджане Карлос Данте Рива заявил на торжественном мероприятии, посвященном ко Дню независимости Аргентины.

    Он отметил, что сотрудничество между странами развивается по многим направлениям.

    "Нас (учитываю глобальные процессы- ред.) могут ожидать большие сложности. Но если мы будем продолжать эффективное сотрудничество, то сможем преодолеть их. Сегодня мы успешно развиваем наши отношения в сфере экономики, политики и культуры. Наш товарооборот вырос в два раза",- сказал дипломат.

    Посол также отметил, что Азерайджан тоже отмечает 100-летие создания Демократической Республики и что, несмотря на короткое существование, смог обеспечить все права и свободы людей.

    Выступивший на открытии мероприятия посол МИД Азербайджана по особым поручениям Гюндюз Джафаров заявил, что в этом году отмечается 25-летие со дня создания дипотношений между странами.

    "Наши взаимоотношения строятся на крепком политическом диалоге как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Проводятся взаимные визиты на высоком уровне. Особое значение имеют взаимные инвестиции и документы, подписанные между нашими странами",- отметил он. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi