Посол: Между Азербайджаном и Аргентиной существуют тесные взаимоотношения

© Report

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Аргентиной существуют тесные взаимоотношения по всем направлениям двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом посол Аргентины в Азербайджане Карлос Данте Рива заявил на торжественном мероприятии, посвященном ко Дню независимости Аргентины.

Он отметил, что сотрудничество между странами развивается по многим направлениям.

"Нас (учитываю глобальные процессы- ред.) могут ожидать большие сложности. Но если мы будем продолжать эффективное сотрудничество, то сможем преодолеть их. Сегодня мы успешно развиваем наши отношения в сфере экономики, политики и культуры. Наш товарооборот вырос в два раза",- сказал дипломат.

Посол также отметил, что Азерайджан тоже отмечает 100-летие создания Демократической Республики и что, несмотря на короткое существование, смог обеспечить все права и свободы людей.

Выступивший на открытии мероприятия посол МИД Азербайджана по особым поручениям Гюндюз Джафаров заявил, что в этом году отмечается 25-летие со дня создания дипотношений между странами.

"Наши взаимоотношения строятся на крепком политическом диалоге как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Проводятся взаимные визиты на высоком уровне. Особое значение имеют взаимные инвестиции и документы, подписанные между нашими странами",- отметил он.