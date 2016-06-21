Посол Мексики: Я впечатлен подготовкой Баку к первому в своей истории Гран При "Формулы-1"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Я впечатлен подготовкой Баку к первому в своей истории Гран При "Формулы-1"".

Об этом Report заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

"Множество туристов смогли увидеть красоты Баку. Я увиделся с 10 мексиканскими туристами, которые приехали на Гран При и были удивлены городом, памятниками и гонками. Некоторые из них сказали, что приедут в следующий год на гонку еще раз и останутся здесь подольше", - отметил он.

Говоря о третьем месте соотечественника Серхио Переса по итогам Гран При Европы, Р.Лабардини сказал, что это стало замечательным завершением гонки для мексиканцев.

Напомним, Гран При Европы состоялось в Баку 17-19 июня. Гонку выиграл немецкий гонщик "Мерседес" Нико Росберг. На втором месте гонщик "Феррари" Себастьян Феттель из Германии.