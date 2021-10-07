О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Мексики встретился с главой Госкомитета по работе с диаспорой

Посол Мексики встретился с главой Госкомитета по работе с диаспорой Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с главой Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Работе с Диаспорой Фуадом Мурадовым.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 17:15
Посол Мексики встретился с главой Госкомитета по работе с диаспорой

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с главой Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Как передает Report со ссылкой на посольство Мексики, стороны обсудили развитие двусторонних отношений,детали проделанной работы по укреплению правовой базы в сфере сближения общин двух стран.

Дополнительно глава Комитета проинформировал о последних мероприятиях ведомства и перспективах развития сотрудничества с зарубежными странами.

В свою очередь, посол Лабардини отметил необходимость стимулирования двусторонних контактов и визитов, с целью продвижения сотрудничества между соответствующими институтами Мексики и Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоMexican envoy meets head of Azerbaijan’s State Committee on Work with Diaspora

Другие новости из категории

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Пакистана
7 октября 2021 г. 15:02
Азербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий
ФотоАзербайджан отправил в Грузию более 17 тыс. учебников и методических пособий
7 октября 2021 г. 13:07
В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок
В посольстве Узбекистана в Азербайджане сформирован избирательный участок
7 октября 2021 г. 13:05
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России
7 октября 2021 г. 12:16
Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев
Мэр еще одного американского города поздравила азербайджанцев
7 октября 2021 г. 12:12
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Азербайджанский депутат примет участие в сессии ПА НАТО
Азербайджанский депутат примет участие в сессии ПА НАТО
7 октября 2021 г. 10:53
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
7 октября 2021 г. 09:50
Мэр американского города Апекс подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана
ФотоМэр американского города Апекс подписал декларацию по случаю Дня независимости Азербайджана
7 октября 2021 г. 04:58
Итальянская пресса распространила интервью посла Азербайджана
Итальянская пресса распространила интервью посла Азербайджана
6 октября 2021 г. 23:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi