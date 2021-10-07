Посол Мексики встретился с главой Госкомитета по работе с диаспорой

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с главой Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Работе с Диаспорой Фуадом Мурадовым.

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с главой Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Как передает Report со ссылкой на посольство Мексики, стороны обсудили развитие двусторонних отношений,детали проделанной работы по укреплению правовой базы в сфере сближения общин двух стран.

Дополнительно глава Комитета проинформировал о последних мероприятиях ведомства и перспективах развития сотрудничества с зарубежными странами.

В свою очередь, посол Лабардини отметил необходимость стимулирования двусторонних контактов и визитов, с целью продвижения сотрудничества между соответствующими институтами Мексики и Азербайджана.