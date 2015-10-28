Посол Мексики в Азербайджане встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана Рамизом Рзаевым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, вначале, посол ознакомился с залами судебного заседания, конференц-залом, библиотекой и столовой суда. На встрече были затронуты двусторонние отношения между Мексикой и Азербайджаном, узы связывающие две страны, а также, интерес вызываемый мексиканской культурой в Азербайджане. Была выражена необходимость установления сотрудничества в правовой сфере, наряду с экономической и культурной областями.

Председатель Верховного Суда, в свою очередь, выразил благодарность Правительству Мексики за памятник, воздвигнутый в городе Мехико, в память о жертвах Ходжалы. В ходе встречи, Р.Лабардини был проинформирован о судебно-правовой системе страны, процедуре избрания судей и реформах проделанных в данной сфере.

В конце встречи, обе стороны выразили свое желание касательно дальнейшего укрепления сотрудничества между Верховными Судами двух стран.