 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Мексики в Азербайджане встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана

    Стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества между Верховными Судами двух стран

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с председателем Верховного Суда Азербайджана Рамизом Рзаевым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, вначале, посол ознакомился с залами судебного заседания, конференц-залом, библиотекой и столовой суда. На встрече были затронуты двусторонние отношения между Мексикой и Азербайджаном, узы связывающие две страны, а также, интерес вызываемый мексиканской культурой в Азербайджане. Была выражена необходимость установления сотрудничества в правовой сфере, наряду с экономической и культурной областями.

    Председатель Верховного Суда, в свою очередь, выразил благодарность Правительству Мексики за памятник, воздвигнутый в городе Мехико, в память о жертвах Ходжалы. В ходе встречи, Р.Лабардини был проинформирован о судебно-правовой системе страны, процедуре избрания судей и реформах проделанных в данной сфере.

    В конце встречи, обе стороны выразили свое желание касательно дальнейшего укрепления сотрудничества между Верховными Судами двух стран.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi