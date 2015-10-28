Посол Мексики в Азербайджане встретился с председателем Конституционного суда

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини с целью развития сотрудничества провел встречу с председателем Конституционного суда Азербайджана Фархадом Абдуллаевым.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

Вначале посол Лабардини был проинформирован о здании суда, которое было построено в 1885 году.

На встрече, проведенной с председателем Конституционного суда, были затронуты двусторонние отношения между Мексикой и Азербайджаном, сходства, имеющие место в культуре, литературе и кухне обеих стран и, в особенности, в правовой культуре, которую разделяют эти два государства на пути благосостояния своих народов.

Ф.Абдуллаев в свою очередь рассказал об истории и деятельности Конституционного суда, затронул сотрудничество с конституционными органами других государств. Стороны затронули конституционные реформы в обеих странах.

В конце встречи стороны выразили желание по укреплению двустороннего сотрудничества в правовой сфере.