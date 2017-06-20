Посол Мексики в Азербайджане посетил Милли Меджлис

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Милли Меджлис и встретился с заместителем председателя азербайджанского парламента Валехом Алескеровым.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече была отмечена роль межпарламентских дружественных групп, коснулись сотрудничества в рамках международных организаций и завили о важности Межпарламентского союза, вносящего свой вклад в укрепление связей между законодательными органами ряда стран.

Было отмечено о значимой роли обеих стран в соответствующих регионах и их схожих чертах по ряду сфер: энергетике, культуре, туризме и пр. Наличие богатых нефтегазовых месторождений и развитие данного сектора представляет интерес для двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Мексика и Азербайджан являются странами, обладающими культурой тысячелетий. Данный фактор создал возможность для объявления принадлежащих обоим народам некоторых образцов культуры в качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также внес вклад в развитие туризма.

Напомним, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Мексикой были установлены 10 февраля 1992 года. Посольства Азербайджана и Мексики соответственно приступили к деятельности в 2007 и 2014 годах.