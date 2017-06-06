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    Посол Мексики в Азербайджане посетил Лянкяран

    Хуан Родриго Лабардини Флорес также побывал в Лянкяранском государственном драматическом театре

    Лянкяран. 6 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес посетил Лянкяран.

    Как передает южное бюро Report, в рамках визита дипломат был принят главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашовым.

    Глава ИВ проинформировал посла об истории, культуре, географическом месторасположении и социально-экономической жизни района.

    Посол заявил, что остался доволен развитием дружбы и сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном и заявил о желании еще больше укрепить эти связи. Он заявил, что приложит все силы для того, чтобы Лянкяран и один из мексиканских городов стали городами-побратимами.

    Затем посол Мексики посетил Лянкяранский государственный университет, встретился с ректором Натиком Ибрагимовым. На встрече осудили возможности построения связей в области образования.

    В то же время Хуан Родриго Лабардини Флорес побывал в Лянкяранском государственном драматическом театре и ознакомился с деятельностью творческого коллектива.

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