Посол Мексики в Азербайджане посетил Лянкяран

Лянкяран. 6 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес посетил Лянкяран.

Как передает южное бюро Report, в рамках визита дипломат был принят главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашовым.

Глава ИВ проинформировал посла об истории, культуре, географическом месторасположении и социально-экономической жизни района.

Посол заявил, что остался доволен развитием дружбы и сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном и заявил о желании еще больше укрепить эти связи. Он заявил, что приложит все силы для того, чтобы Лянкяран и один из мексиканских городов стали городами-побратимами.

Затем посол Мексики посетил Лянкяранский государственный университет, встретился с ректором Натиком Ибрагимовым. На встрече осудили возможности построения связей в области образования.

В то же время Хуан Родриго Лабардини Флорес побывал в Лянкяранском государственном драматическом театре и ознакомился с деятельностью творческого коллектива.