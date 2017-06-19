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    Посол Мексики в Азербайджане посетил Губу

    На встрече было подчеркнуто, что Губинский район может стать побратимом с одним из мексиканских городов

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Губу.

    Как сообщили Report в посольстве, визит осуществлен в целях развития связей между различными регионами Азербайджана и Мексики.

    В рамках визита Р.Лабардини встретился с главой Исполнительной власти Губинского района Яшаром Мамедовым. Гость был проинформирован о районе, его истории, основных направлениях и показателях экономики.

    В свою очередь посол рассказал о деятельности диппредставительства и мероприятиях, проводимых в различных сферах.

    Было отмечено о возможности того, что Губинский район может стать побратимом с одним из мексиканских городов.

    Р.Лабардини также посетил Мемориальный комплекс геноцида в Губе, Музей ковра и поселок Красная Слобода (Qırmızı Qəsəbə), где живут представители еврейской общины. 

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