Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет

26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Мексики в нашей стране Марии Виктории Ромеро Кабальеро. Новоназначенный посол в интервью Report рассказала о динамике развития дву

26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Мексики в нашей стране Марии Виктории Ромеро Кабальеро. В интервью Report посол рассказала о динамике развития двустороннего сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном, о своих планах по дальнейшему расширению отношений между двумя странами.

Предоставляем вниманию читателей данное интервью:

- Госпожа посол, как вы оцениваете политическое сотрудничество между Азербайджаном и Мексикой?

- Я прибыла в Азербайджан в декабре прошлого года и в январе вручила президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты в качестве посла Мексики. С того времени я получила возможность познакомиться со страной и оценить, что необходимо сделать для укрепления наших отношений, для начала нового этапа дружбы и партнерства. У нас хорошее взаимопонимание между странами на двусторонней основе, и мы успешно сотрудничали на многосторонних платформах по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Между нашими министерствами иностранных дел налажен активный политический диалог. Вскоре у нас пройдут политические консультации для обсуждения приоритетов, которые определят будущее нашего сотрудничества на последующие несколько лет, сейчас мы работаем над наилучшей стратегией для этого. Эти консультации состоятся в Мехико, и я буду рад проинформировать вас об итогах этой важной встречи.

Что касается межпарламентского диалога, то он в последние годы идет достаточно успешно. В феврале Азербайджан посетила группа мексиканских парламентариев с повесткой дня, ориентированной на улучшение экономических связей, включая торговлю и инвестиции, и они также подчеркнули необходимость осуществления академического сотрудничества. Члены конгресса встретились со своими азербайджанскими коллегами и взяли на себя обязательства развивать сотрудничество и переходить от слов к результатам, которые принесут пользу как нашим странам, так и обществу. Надеемся, что у нас будет постоянный обмен визитами в Мексику и в Азербайджан.

Наши страны далеко, но мы чувствуем определенную близость, поскольку разделяем общие ценности. Наши народы гордятся своими культурным наследием. Мы продолжим работу по достижению большего взаимопонимания между нами. Этой цели можно достичь, увеличив обмен как официальными визитами, так и туристами.

- Что вы определили в качестве приоритетов на период вашей миссии в роли посла в Баку?

- Перед приездом в Баку я определила несколько приоритетов, которые нашли отражение в программе моей работы в качестве посла Мексики в Азербайджане. Во-первых, я нацелена укреплять политический диалог на разных уровнях, в том числе сотрудничество между парламентами обеих стран.

Нам также необходимо продолжать продвигать многостороннее партнерство, мы поддерживаем друг друга по отдельным вопросам, обсуждаемым на различных международных форумах, в том числе по возможности взаимную поддержку инициатив.

Одним из наиболее важных приоритетов для меня является расширение экономического сотрудничества за счет развития торговли и инвестиций. У нас пока скромные цифры в этой области. Мы хотим улучшить эти показатели.

В первые месяцы работы в Баку я посвятила себя продвижению и развитию сотрудничества между университетами, чтобы начать обмен студентами и преподавателями. Я была удивлена, увидев, что у нас до сих пор нет такого обмена, сейчас мы пытаемся наладить связь между мексиканскими и азербайджанскими университетами. В Азербайджане много хороших высших учебных заведений с отличными программами, которые могут способствовать успешному сотрудничеству с мексиканскими коллегами.

Кроме того, приоритетной задачей является реализация комплексной культурной программы. Мы планируем визит мексиканских артистов в Азербайджан. В следующем году посольство будет отмечать 10-летие своего открытия в Баку, что даст нам возможность организовать несколько мероприятий.

Еще одним важным инструментом моей миссии является публичная дипломатия через социальные сети. Мы пытаемся продвигать нашу деятельность и проекты с ее помощью, чтобы расширить знание друг о друге наших обществ. Запустили две кампании. Одна из них - #LeleEnBakú, которая продвигает традиционную мексиканскую куклу Леле, сделанную женщинами-ремесленницами, которая путешествует по Азербайджану и знакомит с ним жителей Мексики. Вторая - #InspiringWomen - еженедельные истории о выдающихся женщинах наших стран.

Мы приглашаем ваших читателей следить за нашими историями в социальных сетях, думаю им будет интересно.

- Ваши первые впечатления от Баку, Азербайджана? Что вам здесь понравилось больше всего?

- Азербайджанский народ невероятно радушный и щедрый. Я была приятно удивлена, увидев такую доброту. У меня такое чувство, что я здесь дома. Вы не сможете чувствовать себя так везде. В этом смысле Азербайджан стал для меня особенной страной. У меня пока не было возможности ездить в регионы, но я планирую это сделать в ближайшие месяцы.

Культура Азербайджана завораживает. Я сам принадлежу к культуре, которая также имеет богатое наследие, и я вижу то же самое в Баку. Здесь история соседствует с современностью. Баку – город-космополит.

В Баку тоже есть дорожные заторы, которые напоминают мне о моем родном городе.

Мы - отличная команда с коллегами из МИД Азербайджана, у меня также налажен хороший диалог с послом Азербайджана в Мексике, мы регулярно обмениваемся мнениями.

- В каких экономических областях наши страны могут активизировать свое сотрудничество? Заинтересованы ли мексиканские деловые круги в инвестициях в Азербайджан, особенно в Карабахский регион?

- Уровень товарооборота растет, особенно после открытия посольства Мексики в Баку. Мы пытаемся увеличить эти цифры. Мы хотим расширить выбор мексиканских товаров в местных супермаркетах. С другой стороны, когда я вручала президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты, мы говорили о направлениях, которые необходимо усилить в экономической сфере. Сфера взаимных интересов – нефть и зеленая энергетика.

Развитие освобожденных в 2020 году территорий Азербайджана стремительно продвигается, нам необходимо обсудить стратегию для начала сотрудничества, инвестиций и обмена передовым опытом с Мексикой. У нас есть компании, которые могли бы присутствовать в Азербайджане. Мы также хотели бы видеть инвестиции азербайджанских компаний в экономику Мексики.

Что касается зеленой повестки, то в Мексике есть проект по строительству крупнейшей солнечной электростанции в Латинской Америке. Мы также занимаемся проектами, связанными с производством электромобилей.

Моя цель – способствовать обмену торгово-экономическими делегациями между Мексикой и Азербайджаном. Именно на это мы постараемся обратить внимание.

- Мексиканские курорты – одни из самых посещаемых в мире. После пандемии туробмен в мире восстановился. Есть ли спрос со стороны граждан Азербайджана на посещение Мексики? Сколько виз было выдано в 2022 году?

- После пандемии мы наблюдаем рост числа азербайджанских туристов в Мексике. Этому способствовало открытие рейса Turkish Airlines, соединяющего Азербайджан и Мексику через Стамбул. Существует высокий спрос на визы со стороны азербайджанских туристов для посещения Мексики. В прошлом году мы выдали более 650 виз, что очень много по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.

Еще одним приоритетом является поощрение мексиканских туристов приезжать в Баку не только на гонки Гран-при Формулы-1, но и посмотреть, что предлагает сама страна.

У нас планируются разные мероприятия по популяризации знаний о Мексике в вашей стране. Конечно, это должно быть двусторонним процессом - наши знания друг о друге все еще весьма ограничены.

У нас есть множество мест - исторических памятников, считающихся одними из лучших в мире пляжных курортов, например, Канкун, которые будут привлекательны для азербайджанских туристов. Конечно, любой визит в страну должен включать в себя и столицу Мехико. Это огромный мегаполис с населением более 22 миллионов человек, но его определенно стоит посетить.

- Как вы оцениваете роль Азербайджана в Тихоокеанском альянсе? Как страны могут сотрудничать в рамках этой организации?

- Тихоокеанский альянс — это очень хорошо работающий механизм сотрудничества. Это партнерство работает как "соглашение под одной крышей", где посольства Чили, Колумбии и Мексики делят общее помещение, как и в Баку. То же самое в Сингапуре и Гане. Участие Азербайджана в Тихоокеанском альянсе, как и всех других наблюдателей, оценивается положительно, поскольку позволяет стране вносить свой вклад в тематические комитеты, где все наблюдатели могут взаимодействовать в рамках Тихоокеанского альянса.

- Азербайджан и Мексика географически удалены друг от друга. Какие шаги планирует предпринять посольство, чтобы люди в Азербайджане больше узнали о культуре и традициях Мексики и наоборот? Какие социальные и культурные мероприятия посольство планирует организовать в 2023 году?

- Культурная часть очень важна для достижения наших общих целей сотрудничества. Я очень рада, что наши идеи хорошо восприняты властями в Мексике, как, например, кампания #LeleInBaku, которая послужила началом всемирной кампании мексиканских посольств и консульств по всему миру с темой "Леле путешествует по миру".

Теперь кукла – наш "посол" в Баку, и мексиканцы смогут увидеть и узнать больше о вашей столице. Это хороший способ продвижения знаний о наших странах, я бы сказала, абсолютно беспроигрышное.

Мы также планируем организовать выставку из 12 картин, изображающих одежду коренных народов Мексики, показывающих жизнь и быт общин на юге нашей страны. Благодаря сотрудничеству с посольством Мексики в Дании мы начинаем нашу коллекцию произведений искусства тут в Баку.