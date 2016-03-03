Посол Мексики посетил Сумгайыт

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с главой исполнительной власти города Сумгайыт Закиром Фараджевым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече были затронуты различные аспекты двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в разных сферах.

Глава ИВ Сумгайыта рассказал об истории города. Р.Лабардини в свою очередь отметил потенциал, имеющийся в сотрудничестве между нашими странами, а также, сходства в национальных культурах, которые служат взаимному познанию и сближению. В конце встречи, стороны выразили свое желание касательно расширения и укрепления сотрудничества.

В рамках данного визита, Р.Лабардини посетил различные фабрики Cумгайытского химического промышленного парка, где ознакомился с процессом производства.