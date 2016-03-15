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    Посол Мексики посетил Шамахинский район

    Родриго Лабардини провел встречу с главой ИВ района

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини в рамках визита в Шамахинский район провел встречу с главой исполнительной власти этого района Асифом Агаевым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече обсуждены  различные аспекты двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в разных сферах.

    Глава ИВ рассказал об истории Шамахы, последних реконструкционных работах, проделанных в районе.

    Посол Лабардини рассказал об экономике и культуре Мексики, отметив при этом, главные сферы возможного сотрудничества между двумя странами. В конце встречи, стороны выразили свою заинтересованность  касательно расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

    В рамках визита в район, посол Лабардини посетил Шамахинский Краеведческий Музей, "Джума"-мечеть и Шамахинскую астрофизическую обсерваторию.

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