Посол Мексики посетил Шамахинский район

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини в рамках визита в Шамахинский район провел встречу с главой исполнительной власти этого района Асифом Агаевым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече обсуждены различные аспекты двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в разных сферах.

Глава ИВ рассказал об истории Шамахы, последних реконструкционных работах, проделанных в районе.

Посол Лабардини рассказал об экономике и культуре Мексики, отметив при этом, главные сферы возможного сотрудничества между двумя странами. В конце встречи, стороны выразили свою заинтересованность касательно расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

В рамках визита в район, посол Лабардини посетил Шамахинский Краеведческий Музей, "Джума"-мечеть и Шамахинскую астрофизическую обсерваторию.