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    ​Посол Мексики посетил Гянджу

    Посол встретился с мэром и проректором АГАУ

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил с визитом Гянджу.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в рамках визита, дипломат встретился с главой исполнительной власти города Гянджа Эльмаром Велиевым.

    На встрече, глава исполнительной власти рассказал о богатой истории Гянджи, её важной роли на Кавказе с древних времен, а также, донес до внимания последние реконструкционные работы, проведенные в городе.

    Р.Лабардини проинформировал об истории открытия посольства, его проектах и мероприятиях, реализованных в стране. Дипломат подчеркнул важность сотрудничества Мексики с регионами Азербайджана во многих сферах, включая экономику, культуру, туризм и другие. Было отмечено, что Мексика, будучи 14-ой экономикой мира и одной из 10-ти наиболее посещаемых стран, может поделиться своим опытом с Азербайджаном в соответствующих областях.

    Кроме того, посол посетил Азербайджанский государственный аграрный университет, где встретился с проректором Анаром Хатамовым. Было замечено, что образование и сельское хозяйство являются важными областями для углубления сотрудничества между обеими странами.

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