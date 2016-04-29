​Посол Мексики посетил Гянджу

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил с визитом Гянджу.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, в рамках визита, дипломат встретился с главой исполнительной власти города Гянджа Эльмаром Велиевым.

На встрече, глава исполнительной власти рассказал о богатой истории Гянджи, её важной роли на Кавказе с древних времен, а также, донес до внимания последние реконструкционные работы, проведенные в городе.

Р.Лабардини проинформировал об истории открытия посольства, его проектах и мероприятиях, реализованных в стране. Дипломат подчеркнул важность сотрудничества Мексики с регионами Азербайджана во многих сферах, включая экономику, культуру, туризм и другие. Было отмечено, что Мексика, будучи 14-ой экономикой мира и одной из 10-ти наиболее посещаемых стран, может поделиться своим опытом с Азербайджаном в соответствующих областях.

Кроме того, посол посетил Азербайджанский государственный аграрный университет, где встретился с проректором Анаром Хатамовым. Было замечено, что образование и сельское хозяйство являются важными областями для углубления сотрудничества между обеими странами.