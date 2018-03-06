Посол Мексики посетил Гёйчай

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ С целью развития межрегиональных связей посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Гёйчайский район.

Как сообщили Report в посольстве, в ходе визита он встретился с главой Исполнительной власти района Мехти Салимзаде.

Глава ИВ, поприветствовав гостя, представил основные данные о Гёйчайском районе. В этой связи он рассказал о сельскохозяйственном потенциале района и особенностях его климата.

Посол Лабардини, в свою очередь, представил основную информацию о Мексике и рассказал о деятельности дипмиссии. Он подчеркнул, что укрепление межрегиональных связей является важным и необходимым аспектом для посольства.

Дипломат рассказал о мексиканском сельском хозяйстве, являющимся одним из наиболее развитых секторов страны. Помимо этого, он отметил, что продвижения в этой области положительно отражаются на показателях мексиканского экспорта. Таким образом, каждый второй помидор на рынке США и каждый третий авокадо в мире - родом из Мексики.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов для открытия новых сфер двустороннего сотрудничества. Кроме того, они обсудили возможность того, что Гёйчай станет городом-побратимом для одного из городов Мексики.

После встречи, посол Лабардини посетил заводы производства молока и гранатового сока.