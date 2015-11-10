Посол Мексики и вице-президент SOCAR обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10-го ноября посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) по делам инвестиций и маркетинга Эльшадом Насировым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики, на встрече, проведенной с целью развития двусторонних связей в нефтяной сфере, были затронуты отношения между двумя странами, сходства, имеющиеся в национальных культурах. Было подчеркнуто, что обмен опытом в нефтегазовой сфере послужит как ее развитию, так и благосостоянию двух стран.

Вице-президент Э.Насиров рассказал о деятельности компании, инвестициях и проектах, реализованных ею за рубежом. Также была затронута история добычи нефти в Азербайджане.

Стороны выразили взаимный интерес относительно возможного сотрудничества между нефтяными компаниями Мексики (Pemex) и Азербайджана (SOCAR).