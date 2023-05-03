Посол Мексики: Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый

Азербайджанский народ невероятно радушный и щедрый.

Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый.

Об этом в интервью Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Я была приятно удивлена, увидев такую доброту. У меня такое чувство, что я здесь дома. Вы не сможете чувствовать себя так везде. В этом смысле Азербайджан стал для меня особенной страной. У меня пока не было возможности ездить в регионы, но я планирую это сделать в ближайшие месяцы",- заявила она.

Посол также добавила, что культура Азербайджана завораживает: "Я сама принадлежу к культуре, которая также имеет богатое наследие, и я вижу то же самое в Баку. Здесь история соседствует с современностью. Баку – город-космополит".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.