О нас

Посол Мексики: Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый

Посол Мексики: Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый Азербайджанский народ невероятно радушный и щедрый.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 14:33
Посол Мексики: Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый

Азербайджанский народ - невероятно радушный и щедрый.

Об этом в интервью Report заявила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Я была приятно удивлена, увидев такую доброту. У меня такое чувство, что я здесь дома. Вы не сможете чувствовать себя так везде. В этом смысле Азербайджан стал для меня особенной страной. У меня пока не было возможности ездить в регионы, но я планирую это сделать в ближайшие месяцы",- заявила она.

Посол также добавила, что культура Азербайджана завораживает: "Я сама принадлежу к культуре, которая также имеет богатое наследие, и я вижу то же самое в Баку. Здесь история соседствует с современностью. Баку – город-космополит".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mexican envoy: Azerbaijani people incredibly welcoming and generous

Самое читаемое

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi