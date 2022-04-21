Посол Мексики: Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса развивают сотрудничество

Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса удачно сотрудничают несмотря на разделяющее их расстояние.

Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса удачно сотрудничают несмотря на разделяющее их расстояние.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини в ходе круглого стола "Тихий океан: Тихоокеанский альянс, играющий роль связующего звена между Азербайджаном и Латинской Америкой" в Центре анализа международных отношений.

По его словам, Тихоокеанский альянс строится на принципах интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, организация заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном: "У страны очень большой потенциал. На долю Азербайджана приходится 75% от общего ВВП Южного Кавказа. Это также врата в Каспийский регион, что открывает большие возможности особенно в сфере торговли, инвестиций и туризма".

Посол отметил, что посольство Азербайджана открылось в Мексике в 2007 году и это стало началом роста торговли со странами Тихоокеанского альянса.

Тихоокеанский Альянс - торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является наблюдателем в Альянсе.

Офис Тихоокеанского альянса открылся в Баку в декабре прошлого года.