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Посол: Мексика и Азербайджан готовы укреплять сотрудничество в сфере градостроительства

Посол: Мексика и Азербайджан готовы укреплять сотрудничество в сфере градостроительства Участие мексиканской делегации в мероприятиях, посвященных Всемирному дню Хабитат, поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области градостроительства
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 10:34
Посол: Мексика и Азербайджан готовы укреплять сотрудничество в сфере градостроительства

Участие мексиканской делегации в мероприятиях, посвященных Всемирному дню Хабитат, поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области градостроительства

Как сообщает Report, об этом посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро сказала на пресс-конференции.

"В рамках поездки в Азербайджан мексиканская делегация посетила Зангилан, где на открытии форума выступил господин президент, который рассказал о процессе восстановления освобожденных территорий. Считаю, что участие мексиканской делегации в таком мероприятии поможет нам укрепить наше сотрудничество в области градостроительства", - сказала посол, отметив, что для посольства Мексики огромное удовольствие принимать представителей штата Керетаро в Азербайджане.

Она добавила, что Азербайджан передает эстафету проведения этого мероприятия Мексике, которая проведет этот форум 7 октября следующего года.

Отметим, что представители государственных учреждений мексиканского штата Керетаро прибыли в Баку для участия в форуме "Неделя градостроительства-2023", проводимом при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

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Версия на английском языке Envoy: Mexico, Azerbaijan ready to strengthen cooperation in urban planning
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Meksika və Azərbaycan şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə hazırdırlar”

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