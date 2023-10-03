Посол: Мексика и Азербайджан готовы укреплять сотрудничество в сфере градостроительства

Участие мексиканской делегации в мероприятиях, посвященных Всемирному дню Хабитат, поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области градостроительства

Участие мексиканской делегации в мероприятиях, посвященных Всемирному дню Хабитат, поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном в области градостроительства

Как сообщает Report, об этом посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро сказала на пресс-конференции.

"В рамках поездки в Азербайджан мексиканская делегация посетила Зангилан, где на открытии форума выступил господин президент, который рассказал о процессе восстановления освобожденных территорий. Считаю, что участие мексиканской делегации в таком мероприятии поможет нам укрепить наше сотрудничество в области градостроительства", - сказала посол, отметив, что для посольства Мексики огромное удовольствие принимать представителей штата Керетаро в Азербайджане.

Она добавила, что Азербайджан передает эстафету проведения этого мероприятия Мексике, которая проведет этот форум 7 октября следующего года.

Отметим, что представители государственных учреждений мексиканского штата Керетаро прибыли в Баку для участия в форуме "Неделя градостроительства-2023", проводимом при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.