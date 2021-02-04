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Посол: Медицинский опыт Великобритании спасет жизни в Азербайджане

Посол: Медицинский опыт Великобритании спасет жизни в Азербайджане Азербайджан посредством COVAX  получит 500 000 доз вакцины AstraZeneca/Oxford
Внешняя политика
4 февраля 2021 г. 15:37
Посол: Медицинский опыт Великобритании спасет жизни в Азербайджане

"Научный и медицинский опыт Великобритании спасет жизни в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал на своей странице в Twitter.

Посол отметил, что приятно слышать, что Азербайджан посредством COVAX (Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) получит 500 000 доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Ранее платформа COVAX обнародовала прогноз по распределению вакцины против коронавируса.

Распределение вакцин по 145 странам мира будет осуществлено в феврале. Вакцин будет достаточно для вакцинации примерно 3,3% населения в каждой стране.

Распределение вакцин планируется завершить к июню этого года.

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Версия на английском языке Envoy: UK's medical experience to save lives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Britaniyanın tibbi təcrübəsi Azərbaycanda həyatlar xilas edəcək”

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