Посол: Марокко и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросе территориальной целостности и суверенитета - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Королевства Марокко в Азербайджане Хасаном Хами.

- Господин посол, как Вы оцениваете уровень двусторонних отношений? В каких сферах Вы видите перспективы для углубления сотрудничества?

- Двусторонние отношения между Марокко и Азербайджаном находятся на превосходном уровне. Между нами никогда не было недопонимания. Отношения между Его Величеством королем Мухаммедом VI и Его Превосходительством президентом Ильхамом Алиевым дружественные и укрепляются взаимным уважением между двумя народами. Это прокладывает путь для больших достижений в различных сферах.

- Удовлетворены ли Вы уровнем экономического сотрудничества? Каков уровень товарооборота?

- Боюсь, что уровень торговли между двумя странами не отражает уровень политических и дипломатических двусторонних отношений. Несмотря на это, два правительства работают над путями развития экономического партнерства и товарооборота. Имеется много возможностей для марокканских и азербайджанских бизнесменов в двух странах. Подписание соглашений как на двустороннем уровне, так и на уровне совместного двустороннего комитета обеспечит бизнес общество правовой базой для развития экономических и бизнес отношений. Я остаюсь оптимистичным по поводу будущего экономических и торговых отношений между Марокко и Азербайджаном. Энергетика, сельское хозяйство, промышленность и туризм могут быть теми областями, где две страны могут укрепить отношения. Я вижу много возможностей, которые могут принести пользу для Азербайджана. Кроме того, в Марокко имеется очень либеральный инвестиционный кодекс. Марокко подписала несколько соглашений о свободной торговле с США, ЕС, Турцией и некоторыми арабскими странами. Переговоры проводятся с Канадой и Чили. Таким образом, это создаст хорошие возможности для азербайджанских бизнесменов для инвестирования в Марокко. Добавлю, что марокканские бизнесмены заинтересованы в азербайджанском рынке. В конце июня между ними планировалась встреча, но она была перенесена из-за Первых европейских игр. Мы все еще работаем над этим проектом.

- Что Вы можете сказать о туристическом потенциале между нашими странами? Сколько азербайджанских туристов посетили Марокко в прошлом году? Есть ли планы по открытию прямых рейсов между странами?

- В 2008 году было подписано два соглашения по туризму и культуре. Две страны изучают пути и возможности развития культурного и туристического обмена. В 2009 и 2011 годах в Азербайджане были организованы Дни Марокко. В Марокко же в 2007 и 2012 годах были организованы Дни Азербайджана. Марокко участвовал в Международной туристической выставке в 2013 и 2014 годах. Туристическая индустрия требует большего времени. Дивиденды можно получить спустя годы, даже десятилетия. Поэтому, люди должны быть терпеливыми. Также, мы должны понять, как достичь наших целей, делая правильные шаги. Марокко в ноябре 2010 года обнародовало новую стратегию, которая называется "Видение-2020", и которая нацелена на увеличение вдвое зарубежных туристов и увеличение втрое внутренних туристов. Программы подразумевают 6 полностью интегрированных проектов для диверсификации инвестиций и расширения политики регионализации, проводимой правительством. Марокко будет заинтересована не только в инвестировании в Азербайджан, когда придет время, но будет также рада принять инвестиции Азербайджана в туристический сектор в Марокко. По сей день несколько сотен азербайджанских туристов посетили Марокко. Несколько тур операторов сотрудничают для того, чтобы сделать Марокко и Азербайджан потенциальными направлениями, особенно в дни праздника Новруз и летних отпусков. Азербайджанские туристы предпочитают пакетные предложения, поэтому они также могут посетить Францию, Испанию, Португалию и Марокко в рамках одной поездки.

Что касается авиарейсов, самым лучшим вариантом является рейс Баку-Стамбул-Касабланка. Moroccan Airlines, Royal Air Maroc и Turkish Airlines имеют код-шеринг соглашение. Это может быть использовано для продвижения чартерных полетов. АЗАЛ может стать хорошим партнером в подобного рода потенциальном партнерстве.

- Как Ваша страна поддерживает безопасность внутри страны, учитывая активизацию ИГИЛ и Аль-Каиды в странах Магриба?

- Марокко доказало, что оно является безопасным государством. Хотя, учитывая нарастающую террористическую опасность в мире, в основном в соседних странах, Марокко вынуждено удвоить свою бдительность и выполнять меры по безопасности. Политика Марокко по отношению к борьбе с терроризмом была поддержана партнерами и международным сообществом. Помимо того, чтобы быть бдительным, Марокко не жалеет сил для улучшения образования и повышения знаний среди молодежи о том, что экстремизм является опасностью для всего сообщества. Тем не менее, борьба с терроризмом и организованными преступными группировками требует регионального и международного сотрудничества. Все страны, особенно соседи Марокко призваны быть задействованы, чтобы борьба с терроризмом способствовала улучшению образования, благосостояния народов.

Марокко представляет модель умеренного ислама. В этом плане, в прошлый июнь Марокко открыло Фонд африканских улемов имени Мухаммеда VI с целью обмена опытов в области мирного ислама, основанного на толерантности и умеренности. По сей день, такие страны как Мали, Сенегал, Нигер, Кот-д`Ивуар, Гвинея и даже Франция послали своих имамов, проповедников для того, чтобы изучить опыт Марокко. Двери также открыты для других мусульманских стран, включая светский Азербайджан.

- 6 ноября Марокко отмечает годовщину Зеленого Марша, который показал волю народа Марокко, чтобы заставить испанские войска покинуть Южные провинции. Расскажите читателям о демонстрациях 1975 года? Какие шаги сделаны для решения вопроса статуса этих земель?

- Рад, что Вы интересуетесь этим вопросом. Марокко отмечает 40-ю годовщину возвращения Южных Провинций. Верно, в 1975 году в Марокко был организован мирный марш, известный сейчас как Зеленый Марш, для того, чтобы заставить Испанию прекратить оккупацию этой части марокканских территорий.

Тем не менее, стоит напомнить, что в первые три декады прошлого века, Марокко было под протекторатом французских и испанских режимов, в то время как город Танжер был под специальным международным статусом. Поэтому Марокко вынуждено было договариваться о своей независимости как с Францией, так и с Испанией, начиная с 1955 года. Таким образом, с начала независимости, основным вопросом было построение сильного государства, диверсификация зарубежной политики и развитие страны.

Что же касается марокканских южных провинций, Марокко предложило план автономии, который обеспечит широкую автономию в составе суверенитета и территориальной целостности страны. Это хорошее предложение, которое было поддержано международным сообществом. К сожалению, другие вовлеченные стороны препятствуют процессу соглашения, приводя аргументы, имеющие корни, тянущиеся к периоду Холодной войны. Марокко нацелено идти вперед с программами развития в Южных Провинциях, которые реализуются с 1976 года. Марокко вошло в новую фазу развития, не только в своих Южных Провинциях, но и во всех остальных регионах в рамках передовой системы регионализации, что является очередным шагом в направлении более локальной и региональной демократии, увеличивающей участие население в принятии решений. В прошлом сентября были проведены локальные и региональные выборы. Южные Провинции также выбрали своего президента. С них требуется исполнение социальных и экономических программ и работать совместно с частным сектором для улучшения условий жизни людей.

Стоит отметить, что с момента возврата Южных Провинций, туда было инвестировано более 20 млрд. марокканских дирхамов (2 млрд. долларов). Правда, после ухода Испании, Марокко испытывала трудности с инфраструктурой. Марокко начало все с чертежа, создав инфраструктуру, построило школы, больницы и т.д. Дальше, было создано марокканское Агентство по продвижению экономического и социального развития Южных провинций с целью координации проектов, нацеленных на этот регион. Все средства были выделены национальным общественным бюджетом. Тем не менее, позже частный сектор был вовлечен сюда с инвестициями, насчитывающими миллионы долларов.

Делая это, Марокко показывает приверженность тому, чтобы Южные Провинции имели тот же уровень развития, что и все регионы в стране. Это тесно связано с укоренившимися марокканскими традициями к объединению усилий и приверженности помогать друг другу. К сожалению, в то время, как Марокко считало, что вернула свои права, некоторые страны поставили в центр внимания своей внешней политики создать проблемы Марокко.

Отмечая 40-ю годовщину восстановления Южных Провинций, марокканский народ демонстрирует то, как дорога им эта земля. Были принесены жертвы, и теперь Южные Провинции переживают развитие и прогресс, которые они действительно заслуживали.

- Какую позицию занимает Марокко в отношении нагорно-карабахского конфликта?

- Марокко поддерживает принцип территориальной целостности стран. Марокко всегда призывала к урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Марокко поддерживает любые усилия в этом направлении и надеется, что переговоры принесут свои результаты.

Как вы знаете, Марокко и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросе территориальной целостности и суверенитета. Переговоры должны продолжаться, и, надеемся, что другие стороны поймут, что мир лучше, чем продолжающаяся нестабильность. Это будет катастрофой, если они продолжат поддерживать раскол суверенных государств или способствовать созданию искусственных фантомных образований для того, чтобы играть в игры за лидерство или для попыток скрыть свои внутренние проблемы.