Посол Марокко: Азербайджан - моя вторая родина

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Марокко и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга.

Как передает Report, об этом сказал посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш на встрече с азербайджанскими каратистами, отбывающими в Рабат для участия в чемпионате.

"Я работаю в Азербайджане уже полтора года и считаю эту страну своей второй родиной. За это время я прикладывал и намерен впредь прикладывать усилия для углубления двусторонних отношений не только в сфере политики и экономики, но также и способствовать налаживанию контактов между представителями наших народов", - заявил М.А.Эмбарш.

По его словам, посредством проведения различных спортивных мероприятий, таких как Исламские игры в Баку, люди различных национальностей могут налаживать дружеские связи.

Дипломат указал, что Азербайджан - прекрасная страна, в которой руководство республики оказывает всемерную поддержку развитию спорта, создает соответствующую инфраструктуру, привлекает молодежь в спорт.

"Сегодня благодаря подобной политике в Азербайджане очень много людей интересуется спортом, что сказывается на результатах азербайджанских спортсменов", - сказал посол.

Он добавил, что марокканцы и азербайджанцы очень похожи друг на друга, даже чисто внешне.

"Марокко поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как Азербайджан поддерживает нашу целостность, это нас объединяет", - подчеркнул М.А.Эмбарш.